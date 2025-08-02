Губерниев — о школе Загитовой за 1,29 млрд рублей: если считают, что это нужно, так и быть

Известный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев прокомментировал информацию о том, что на строительство будущей школы олимпийской чемпионки 2018 года Алины Загитовой выделено 1,29 млрд рублей из бюджета Татарстана.

«Я же не пресс-секретарь правительства Татарстана. Если они считают, что этот объект нужен, так тому и быть. Спортивные объекты нужны стране. К тому же не думаю, что там будет только фигурное катание, в Татарстане активно строятся спортивные сооружения. Насколько я представляю, в данном случае речь идет не только о школе Загитовой, а многофункциональный комплекс. В данном случае я просто надеюсь, что это будет не последний объект, который будет построен в России в целом и в Татарстане в частности», – приводит слова Губерниева «ВсеПроСпорт».

Ранее министр спорта Татарстана Владимир Леонов заявил, что дворец фигурного катания, скорее всего, не будет назван именем Загитовой и его нейминг отдадут частным компаниям.