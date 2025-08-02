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Журова — о школе Загитовой: я не дала бы назвать спортивный объект своим именем, пока жива

Журова — о школе Загитовой: я не дала бы назвать спортивный объект своим именем, пока жива
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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о будущей школе олимпийской чемпионки 2018 года Алины Загитовой. Ранее стало известно, что на строительство объекта выделено 1,29 млрд рублей из бюджета Татарстана.

«Я бы не дала назвать своим именем какой-то спортивный объект, пока жива. Второй момент — если ты там постоянно не работаешь, а только время от времени проводишь мастер-классы, то это должна быть государственная история. А значит, бесплатные секции, считаю такой подход правильным. Одно дело — академия Плющенко, в которую он сам инвестировал, другое — бюджетные средства. Плюс тут вопрос не в деньгах, а в том, нужен ли ещё один каток в Татарстане. Знаю, как любят там фигурное катание, если появится такой объект, не сомневаюсь, что он будет заполнен. Дети обязательно будут им пользоваться», — приводит слова Журовой «ВсеПроСпорт».

Ранее министр спорта Татарстана Владимир Леонов заявил, что дворец фигурного катания, скорее всего, не будет назван именем Загитовой и его нейминг отдадут частным компаниям.

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