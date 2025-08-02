Роднина: сравнивать моё поколение фигуристов с нынешним — самая большая глупость

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы РФ Ирина Роднина высказалась о сравнении разных поколений фигуристов.

«В свое время наше поколение было сильным. Сравнивать, что было в ХХ веке и что происходит в XXI веке — наибольшая глупость. Как можно сравнивать правила, по которым каталось моё поколение и по которым сейчас катаются спортсмены? Мы выступаем по разным правилам и требованиям и с разной системой оценок.

Есть мнение, что Щербакова, Загитова и Медведева сильнее нынешнего поколения в одиночном катании? Всё равно не надо это сравнивать. Каждый развивается в своём направлении, потому что даже правила меняются. Чем выделяется нынешнее поколение одиночниц? Не знаю, потому что последние два года точно ничего не смотрю», — приводит слова Родниной Sport24.

Напомним, помимо трёх золотых медалей, Роднина также 10 раз завоёвывала первое место на чемпионатах мира, 11 — на чемпионате Европы.