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Роднина: сравнивать моё поколение фигуристов с нынешним — самая большая глупость

Роднина: сравнивать моё поколение фигуристов с нынешним — самая большая глупость
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Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы РФ Ирина Роднина высказалась о сравнении разных поколений фигуристов.

«В свое время наше поколение было сильным. Сравнивать, что было в ХХ веке и что происходит в XXI веке — наибольшая глупость. Как можно сравнивать правила, по которым каталось моё поколение и по которым сейчас катаются спортсмены? Мы выступаем по разным правилам и требованиям и с разной системой оценок.

Есть мнение, что Щербакова, Загитова и Медведева сильнее нынешнего поколения в одиночном катании? Всё равно не надо это сравнивать. Каждый развивается в своём направлении, потому что даже правила меняются. Чем выделяется нынешнее поколение одиночниц? Не знаю, потому что последние два года точно ничего не смотрю», — приводит слова Родниной Sport24.

Напомним, помимо трёх золотых медалей, Роднина также 10 раз завоёвывала первое место на чемпионатах мира, 11 — на чемпионате Европы.

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