«На Олимпиаде я многое видел и чувствовал». Кондратюк — о том, как посвятил номер Валиевой

Чемпион Европы 2022 года Марк Кондратюк рассказал предысторию создания номера под песню Максима Фадеева «Танцы на стёклах», посвящённого фигуристке Камиле Валиевой. Его спортсмен продемонстрировал на показательных выступлениях после чемпионата России.

«Это было наше с тренером коллективное решение. Хотелось сделать оммаж, посвящение на показательный номер Камилы. Мы вместе были на Олимпиаде, я многое видел и чувствовал. Мне хотелось показать эти эмоции», — приводит слова Кондратюка Sport24.

Марк Кондратюк и Камила Валиева были участниками команды сборной России на Олимпиаде в Пекине, где первоначально заняли первое место. Однако после вынесения обвинительного вердикта по допинговому делу Валиевой результат был изменён из-за аннулирования баллов ученицы Этери Тутберидзе. Кондратюк вместе с Валиевой получил заочно бронзовые медали турнира.