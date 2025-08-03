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«Вечное ощущение, что ты скучаешь по человеку». Медведева — об отношениях с Гайнутдиновым

«Вечное ощущение, что ты скучаешь по человеку». Медведева — об отношениях с Гайнутдиновым
Евгения Медведева
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Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева раскрыла секрет гармоничных отношений с танцором Ильдаром Гайнутдиновым. По её словам, пара редко видится и заранее планирует встречи из-за плотных графиков, но подходит к этому осознанно.

«Не скрываю отношения. Как всё успеваю? Правильный тайм-менеджмент, что с моей стороны, что со стороны Ильдара. У меня подготовка к шоу, но у него сложный период. Мы много работаем, много ответственности, но нам комфортно существовать в таком режиме. Вечное ощущение, что ты скучаешь по человеку, не даёт перегореть. Это наш осознанный выбор, что видеться мы можем либо рано утром, либо поздно вечером. Грамотно находим подход к расписанию друг друга. Можем сесть вместе: «Так, когда мы можем увидеться?»

Лично мне важно застолбить время заранее. Чтобы я «капслоком» вписала красными буквами «выходной». Огорчений нет, мы понимаем. Важно уважение и понимание жизненной ситуации», — приводит слова Медведевой «РИА Новости».

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