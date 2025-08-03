Щербакова — об уходе из спорта: три года назад моя жизнь перевернулась с ног на голову

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова поделилась, как переживает завершение выступлений на соревнованиях во время паузы в карьере. По её словам, фигуристка продолжает поиски нового дела, который определит род её деятельности.

«Уже три года, как я не в спорте. Три года назад моя жизнь перевернулась с ног на голову. К новому невозможно быть готовым. Это сложно, было очень непривычно.

Я больше перешла в медийную сферу, сейчас больше адаптировалась, но всё равно нахожусь в поиске того самого дела», — приводит слова Щербаковой Sport24.

Напомним, в 2022 году после завершения соревновательного сезона Анна Щербакова занялась восстановлением своего здоровья, что плавно перетекло в полное прекращение спортивной деятельности. С тех пор фигуристка катается в ледовых шоу, принимает участие в телешоу в качестве ведущей, а также занимается публичными выступлениями.