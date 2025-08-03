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«Пусть будет на их совести». Степанова/Букин — о недопуске на Олимпиаду-2026

«Пусть будет на их совести». Степанова/Букин — о недопуске на Олимпиаду-2026
Александра Степанова/Иван Букин
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Фигуристы Александра Степанова и Иван Букин поделились тем, как отреагировали на новость о недопуске на олимпийский отбор к Играм 2026 года в Милане.

«Мы с этим справлялись не в очень правильном месте, у нас был в этот момент отпуск, каждый из нас был на пляже. Такую новость было не просто воспринимать. Мы планировали кататься и дальше. Не могу сказать, что этой Олимпиады не случится и всё для нас рухнуло. Такого нет. Нам понадобилось время, чтобы переосмыслить моменты, подумать, прожить эмоции, проработать. Мы их проработали друг с другом, мы много разговаривали. Сейчас уже провели сборы, у нас поставлены две программы, сейчас практически забыли эту новость и вступаем в работу», — приводит слова Степановой ТАСС.

«На берегу обговаривали после чемпионата России, что есть большая вероятность, что такое может произойти — недопуск. Ни в коем случае не думали об этом, мы готовились в полную силу. Случилось как случилось. Пусть будет на их совести», — отметил Букин.

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