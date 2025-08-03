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«Могу делать столько же, сколько делал раньше». Кондратюк — о восстановлении после травмы

«Могу делать столько же, сколько делал раньше». Кондратюк — о восстановлении после травмы
Марк Кондратюк
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Чемпион Европы 2022 года Марк Кондратюк ответил на вопрос о беспокоящих его болях в спине. По его словам, восстановление прошло успешно и его здоровью ничего не угрожает.

После Олимпиады в Пекине ученик Светланы Соколовской столкнулся с травмой спины, которая отразилась на результатах соревнований в последующих сезонах. Тем не менее Кондратюк вернул форму и в прошедшем сезоне завоевал серебро в финале Гран-при России и бронзу на прыжковом чемпионате страны.

«Были довольно сильные проблемы со спиной. В этом нет ничего удивительного, спорт высоких достижений без травм не существует, к сожалению, но это так. Если стараешься добиться серьёзных спортивных результатов, травмы будут. Вопрос в том, какие и насколько серьёзными будут последствия.

Как справляться со страхом, что вернётся боль в спине? Если действительно хочешь, ты преодолеваешь. Находишь пути, как это обойти. В моём случае нужно было больше времени. Сейчас, слава богу, могу делать столько же, сколько делал раньше. Надеюсь, что так будет дальше», — приводит слова Кондратюка ТАСС.

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