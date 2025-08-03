«Я любил выпить! С мясцом красное вино. Сейчас не пью — психанул!» Ягудин — об алкоголе

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин рассказал о своих отношениях с алкоголем. Ранее, по его словам, фигурист был не против выпить, однако в последнее время он перешёл на полностью здоровый образ жизни.

«Я любил выпить! С мясцом красное вино. Сейчас не пью вообще. Психанул! Просто перестал. Другая жизнь не началась, просто ощущаю себя по-другому. Начал понимать, что тебя окружает очень много неинтересных людей», — приводит слова Ягудина Sport24.

Во время спортивной карьеры у Ягудина наблюдались проблемы с алкоголем. Алексея исключили из ледового шоу в США в 1999 году, а в 2003-м там же, в Америке, россиянин был задержан за вождение автомобиля в нетрезвом виде.