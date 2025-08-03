Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Я любил выпить! С мясцом красное вино. Сейчас не пью — психанул!» Ягудин — об алкоголе

«Я любил выпить! С мясцом красное вино. Сейчас не пью — психанул!» Ягудин — об алкоголе
Алексей Ягудин
Комментарии

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин рассказал о своих отношениях с алкоголем. Ранее, по его словам, фигурист был не против выпить, однако в последнее время он перешёл на полностью здоровый образ жизни.

«Я любил выпить! С мясцом красное вино. Сейчас не пью вообще. Психанул! Просто перестал. Другая жизнь не началась, просто ощущаю себя по-другому. Начал понимать, что тебя окружает очень много неинтересных людей», — приводит слова Ягудина Sport24.

Во время спортивной карьеры у Ягудина наблюдались проблемы с алкоголем. Алексея исключили из ледового шоу в США в 1999 году, а в 2003-м там же, в Америке, россиянин был задержан за вождение автомобиля в нетрезвом виде.

Материалы по теме
«Ещё продержится». Ягудин высказался о шансах Овечкина сыграть на Олимпиаде в 2030 году
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android