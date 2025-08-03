«Нужно стать моим рабом. Написать смс: «Привет, спишь?» Ягудин — о шоу Плющенко

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин назвал условия для его участия в ледовом шоу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

«Нужно стать моим рабом. Шучу. Написать смс: «Привет, спишь?» Я на неё отвечу: «Нет, не сплю, ждал».

Я участвовал в его юбилее в Питере, была хорошая компания. Мы живём во времени, когда нет эксклюзивности. Сейчас всё перемешалось», — приводит слова Ягудина «РИА Новости».

Напомним, сотрудничество Плющенко и Ягудина должно было состояться во время развлекательного турнира «Русский вызов», однако, по словам Евгения, организаторы не стали продолжать с ним общение по условиям выступления. Ранее сам фигурист озвучил сумму в 10 млн рублей в качестве желаемого вознаграждения. В июне Алексей заявил, что готов к повторному сотрудничеству.