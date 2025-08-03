Медведева: активно болею за «Динамо», ждём чемпионства!

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева на мероприятии «ДоброФон» рассказала, что ждёт побед от московского футбольного клуба «Динамо».

«Я активно болею за «Динамо». Но в последнее время не получилось быть на матчах. Надеюсь, результаты будут ещё лучше. Ребятам большой выдержки и сил! Мы ждали и ещё подождём. Ждём чемпионства!» — передаёт слова Медведевой корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

25-летняя Медведева, помимо двух титулов ЧМ и ЧЕ, имеет две серебряные медали Олимпийских игр и два титула чемпионки России. Фигуристка не выступала на соревнованиях с декабря 2019 года, а в 2023-м официально объявила о завершении карьеры. Сейчас Евгения активна в медиапространстве — она ведёт личный YouTube-канал, где берёт интервью у звёздных гостей.