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Медведева сравнила Хавьера Фернандеса с Александром Овечкиным

Медведева сравнила Хавьера Фернандеса с Александром Овечкиным
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Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева сравнила известного фигуриста Хавьера Фернандеса с российским хоккеистом Александром Овечкиным.

— Есть ли человек в фигурном катании, как Овечкин в хоккее?
— Для меня по настрою и вайбу это Хавьер Фернандес. Величайший спортсмен с большим количеством достижений. Единственный в своей стране такой. Суперклассный человек, очень добрый и хороший друг. Мы с ним на связи, — передаёт слова Медведевой корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

25-летняя Медведева, помимо двух титулов ЧМ и ЧЕ, имеет две серебряные медали Олимпийских игр и два титула чемпионки России. Фигуристка не выступала на соревнованиях с декабря 2019 года, а в 2023-м официально объявила о завершении карьеры.

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