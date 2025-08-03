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Евгения Медведева рассказала о своей работе продюсером

Евгения Медведева рассказала о своей работе продюсером
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Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева на мероприятии «ДоброФон» рассказала о своей работе в качестве продюсера.

«Мы принимали участие в шоу с огромным количеством российских спортсменов в Китае. В Японию я езжу пока только как турист. Очень важно сохранять индивидуальность. Я из тех продюсеров, которые делают ледовое шоу раз в год. Взять Авербуха, Навку, Плющенко с Рудковской — это три кита и три мастодонта ледовых шоу. Я никаким образом с ними не конкурирую и не собираюсь. Важно сделать хорошо и красиво единичное шоу и собрать зал. Главное, чтобы было весело и душевно. Не стараюсь равняться у других, но фишечки подмечаю. Самая любимая труппа — Цирк Дю Солей. Это реально супер», — передаёт слова Медведевой корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

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