«Лёша заговорит по-другому». Мама Костылевой ответила Ягудину на слова о своём поведении

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин высказался о поведении мамы чемпионки России среди юниоров Елены Костылевой Ирины.

«Лёша заговорит совсем по-другому, когда узнает про делишки своего «заклятого» дружка», – написала Ирина Костылева на личной странице в соцсетях.

Ранее Ягудин заявил, что поведение мамы Костылевой — это ненормальная ситуация. По его словам, так сильно интегрироваться в жизнь ребёнка нельзя.

В межсезонье случилось несколько инцидентов, сказанных с академией Плющенко. К примеру, в Сети появились видео, на которых мама фигуристки Ирина Костылева якобы устроила скандал в академии «Ангелы Плющенко», где тренируется дочь, из-за чего её забрала полиция.