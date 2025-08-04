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«Лёша заговорит по-другому». Мама Костылевой ответила Ягудину на слова о своём поведении

«Лёша заговорит по-другому». Мама Костылевой ответила Ягудину на слова о своём поведении
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Олимпийский чемпион Алексей Ягудин высказался о поведении мамы чемпионки России среди юниоров Елены Костылевой Ирины.

«Лёша заговорит совсем по-другому, когда узнает про делишки своего «заклятого» дружка», – написала Ирина Костылева на личной странице в соцсетях.

Ранее Ягудин заявил, что поведение мамы Костылевой — это ненормальная ситуация. По его словам, так сильно интегрироваться в жизнь ребёнка нельзя.

В межсезонье случилось несколько инцидентов, сказанных с академией Плющенко. К примеру, в Сети появились видео, на которых мама фигуристки Ирина Костылева якобы устроила скандал в академии «Ангелы Плющенко», где тренируется дочь, из-за чего её забрала полиция.

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