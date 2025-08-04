Ягудин: люди, которые хотят видеть Трусову спортсменкой, вам пора снять розовые очки

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин высказался о потенциальном возвращении в большой спорт серебряного призёра Олимпийских игр 2022 года Александры Игнатовой (Трусовой). Он также прокомментировал информацию о том, что Саша, вместе со своим мужем Макаром Игнатовым, сделала свой закрытый телеграм-канал, где будет делиться подробностями жизни.

«Саша взрослый человек и сама способна принимать решения. Тем более она теперь не одна, а со своим спутником. Думаю, это было коллегиальное решение открыть канал, прекрасный заработок. Знаю количество, знаю почём. Путём лёгких арифметических решений знаю итог этой истории. Хочется пожелать удачи. Те люди, которые хотят видеть Трусову спортсменкой, может быть, что-то не так с вами? Пора снять розовые очки», — приводит слова Ягудина «РИА Новости Спорт».

Сейчас Александра Трусова находится в ожидании первенца. Она вышла замуж за Макара Игнатова в августе 2024 года. В начале апреля фигуристы провели гендер-пати, на котором стало известно, что будущие родители ожидают мальчика. Сообщается, что, судя по срокам, родить первенца Саша должна уже этим летом.