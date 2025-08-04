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«Её не знают». Тарасова — о том, что Роднина получила 1 балл в опросе о лучшем фигуристе

«Её не знают». Тарасова — о том, что Роднина получила 1 балл в опросе о лучшем фигуристе
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала появившуюся информацию о том, что трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы РФ Ирина Роднина получила всего один балл в опросе о лучшем фигуристе в истории России.

«О чём это говорит? Роднина только каталась. Когда это поколение каталось, она не появлялась. Ни Роднина их не знает, ни они её. Она за них не переживала, не жила вместе с ними их жизнью. Это проблема поколения, что не знают наших выдающихся спортсменов? Нет, это не их проблема. Роднина не интересовалась ими, поэтому и ей не интересуются. Они просто не знают её», — приводит слова Тарасовой Sport24.

Согласно опросу, лучшим фигуристом России стал двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко.

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