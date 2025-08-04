Тарасова — о дворце Загитовой: хорошо, что есть спортсмен, чьим именем его можно назвать

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова высказалась о будущей школе олимпийской чемпионки 2018 года Алины Загитовой. Ранее стало известно, что на строительство объекта выделено 1,29 млрд рублей из бюджета Татарстана.

«Поздравляю всех с тем, что в Казани появится центр фигурного катания. Это большое дело. Обязательно побываю в Казани в этом дворце, с удовольствием посмотрю. Все ледовые шоу приедут туда – и Авербуха, и Навки, и самой Загитовой. Хорошо, что в Татарстане есть такой спортсмен, чьим именем можно назвать каток. Многие специалисты будут приезжать в эту школу фигурного катания, консультировать. Загитова – умница, хочется пожелать ей всего хорошего», — приводит слова Тарасовой «ВсеПроСпорт».

Ранее министр спорта Татарстана Владимир Леонов заявил, что дворец фигурного катания, скорее всего, не будет назван именем Загитовой и его нейминг отдадут частным компаниям.