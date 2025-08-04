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Тарасова: наши фигуристы и хоккеисты вернутся триумфально, а футболисты — нет

Тарасова: наши фигуристы и хоккеисты вернутся триумфально, а футболисты — нет
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о возвращении российских спортсменов на международные старты. По словам специалиста, успех пловцов, которые выступали на чемпионате мира в Сингапуре, вдохновит другие виды. При этом Тарасова добавила, что она ждёт триумфального возвращения на международную арену от фигуристов и хоккеистов, а вот когда вернуться футболисты, они не добьются особых успехов.

«Наши пловцы — гордость страны. Так успешно выступить на чемпионате мира в условиях такого давления со стороны — дорогого стоит. Настоящие профессионалы! Есть еще виды спорта, в которых наше возвращение будет успешным. Уверена, что российские фигуристы и хоккеисты тоже вернутся триумфально. Футболисты? Нет. Этому неоткуда взяться», — приводит слова Тарасовой «РБ Спорт».

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