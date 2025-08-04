«Не согласна». Тарасова — о победе Плющенко над Ягудиным в опросе о лучшем фигуристе

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о том, что двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко победил в опросе о лучшем фигуристе в истории России. Главный конкурент Евгения на протяжении спортивной карьеры и ученик Тарасовой Алексей Ягудин стал вторым. Специалист не согласилась с такими результатами.

«Как к такому выбору отношусь? Никак. Меня это не интересует. У меня есть результаты соревнований. Когда это было практически невозможно, мы с Лёшей Ягудиным обыграли Плющенко. Я не согласна с результатами такого опроса, а кто-то согласен», — приводит слова Тарасовой Sport24.