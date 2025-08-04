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Андрей Мозалёв в новой КП будет кататься под песню Everybody группы Backstreet Boys

Андрей Мозалёв в новой КП будет кататься под песню Everybody группы Backstreet Boys
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Российский фигурист, чемпион мира среди юниоров Андрей Мозалёв будет исполнять короткую программу в грядущем сезоне под композицию Everybody в исполнении Backstreet Boys.

Видео с процессом постановки новой программы появилось на странице группы Этери Тутберидзе в социальных сетях. Постановщиками выступили сама Тутберидзе и Даниил Глейхенгауз.

В прошлом сезоне Андрей Мозалёв показал не очень успешные результаты. Он стал 11-м на чемпионате России и на финале Гран-при России.

Ранее команда Этери Тутберидзе анонсировала постановки на новый сезон для Маргариты Базылюк, Софьи Акатьевой, Елизаветы Андреевой, Алёны Принёвой, Арсения Федотова и Алисы Двоеглазовой.

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