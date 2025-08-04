«Из-за неудачного падения». Синицина — о том, почему решила перейти в танцы на льду

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2022, чемпионка мира Виктория Синицина вспомнила, почему решила перейти в танцы на льду. Спортсменка стала известна по своим выступлениям с Никитой Кацалаповым, который позднее стал её мужем.

«Я каталась в одиночном до 9 лет! Так получилось, от неудачного падения с прыжка стала бояться прыгать. Но меня поддержали и родители, и тренер. И я благополучно перешла в танцы и больше никогда не хотела вернуться. Наоборот, всем рассказывала, как там классно, как круто кататься с партнёром, делать что-то новое для себя. Эти ощущения помню до сих пор, а прошло уже 22 года», — написала Синицина на личной странице в соцсетях.

Напомним, последний раз фигуристы выходили на лёд в 2022 году на Олимпийских играх в Пекине, где стали серебряными призёрами. В командных соревнованиях в составе сборной России они стали первыми, но из-за последующей дисквалификации Камилы Валиевой опустились на третью строчку.