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«До беременности не пила кофе». Трусова рассказала интересные факты о себе

«До беременности не пила кофе». Трусова рассказала интересные факты о себе
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Серебряный призёр Олимпийских игр в Пекине Александра Игнатова (Трусова) рассказала интересные факты о себе.

«Факты, которые вы обо мне не знали:
1. Не люблю прикасаться к песку — не люблю трогать его и ходить по нему.
2. Не люблю, когда трогают голову, именно сухие волосы; меня очень раздражает звук шуршащих волос.
3. Не люблю коржи в тортах.
4. Ем гречку только с сахаром — варю обычную гречневую кашу, но ем с сахаром.
5. До 10 лет не ела никакой вид шоколада — только леденцы и мармеладки.
6. До беременности не пила кофе, сейчас иногда пью», — написала Трусова на личной странице социальных сетях.

Сейчас Александра Трусова находится в ожидании первенца. Она вышла замуж за Макара Игнатова в августе 2024 года. В начале апреля фигуристы провели гендер-пати, на котором стало известно, что будущие родители ожидают мальчика. Сообщается, что, судя по срокам, родить первенца Саша должна уже этим летом.

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