«До беременности не пила кофе». Трусова рассказала интересные факты о себе

Серебряный призёр Олимпийских игр в Пекине Александра Игнатова (Трусова) рассказала интересные факты о себе.

«Факты, которые вы обо мне не знали:

1. Не люблю прикасаться к песку — не люблю трогать его и ходить по нему.

2. Не люблю, когда трогают голову, именно сухие волосы; меня очень раздражает звук шуршащих волос.

3. Не люблю коржи в тортах.

4. Ем гречку только с сахаром — варю обычную гречневую кашу, но ем с сахаром.

5. До 10 лет не ела никакой вид шоколада — только леденцы и мармеладки.

6. До беременности не пила кофе, сейчас иногда пью», — написала Трусова на личной странице социальных сетях.

Сейчас Александра Трусова находится в ожидании первенца. Она вышла замуж за Макара Игнатова в августе 2024 года. В начале апреля фигуристы провели гендер-пати, на котором стало известно, что будущие родители ожидают мальчика. Сообщается, что, судя по срокам, родить первенца Саша должна уже этим летом.