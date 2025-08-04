Стало известно расписание юниорских контрольных прокатов сборной сезона-2025/2026
Стало известно расписание юниорских контрольных прокатов сборной России наступающего сезона-2025/2026.
11 августа:
- 16:30 — парни, короткая программа
12 августа:
- 15:00 — парни, произвольная программа
- 17:00 — девушки, короткая программа
13 августа:
- 15:00 — девушки, произвольная программа
Главными звёздами среди юниоров считаются чемпионы России прошлого сезона Елена Костылева и Лев Лазарев, экс-победители первенства Маргарита Базылюк и Арсений Федотов, а также Алёна Принёва, Елизавета Андреева, София Дзепка, Николай Колесников, Эдуард Карартынян, Вадим Воронов, Никита Сарновский. Алиса Двоеглазова, ранее выступавшая по юниорам, в грядущем сезоне переходит во взрослые.
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