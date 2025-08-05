Рудковская — о Плющенко: в мировой истории поставила бы Ханю и Ягудина после него

Известный продюсер Яна Рудковская высказалась о том, что её муж, двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко, победил в опросе о лучшем фигуристе в истории России. Рудковская также заявила, что главный конкурент Евгения на протяжении спортивной карьеры Алексей Ягудин заслуженно стал вторым.

«Мне кажется, это абсолютно заслуженно. Я исхожу не из личного отношения – спортсмен ведь может нравиться или нет. Евгений живёт так, как хочет: тренирует, получает удовольствие, занимается спортом. У него нет цели кому-то понравиться, но, если он ставит перед собой цель, у неё не будет никаких шансов.

Во время Олимпиады в Сочи американские журналисты опросили 26 мужчин-одиночников, и 19 из них назвали своим идолом Евгения Плющенко, а величайшим счастьем – возможность соревноваться с ним на льду. За свою карьеру он действительно сделал невозможное.

Если меня бы попросили дать свой ответ на этот вопрос, я бы назвала Евгения среди мужчин и Ирину Константиновну Роднину среди женщин. Конечно, у нас есть ещё огромное количество прекрасных спортсменов, но их заслуги всё равно невозможно сравнить с тем, что сделали Плющенко и Роднина. В мировой истории поставила бы после Евгения Юдзуру Ханю и Алексея Ягудина. Алексей – величайший спортсмен, который является таким же символом мирового мужского катания, как и Плющенко», – приводит слова Рудковской Sport24.