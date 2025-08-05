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«Бездарь. Генетическое Буратино». Мама Костылевой — об ученице Плющенко

«Бездарь. Генетическое Буратино». Мама Костылевой — об ученице Плющенко
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Мама чемпионки России среди юниоров Елены Костылевой Ирина высказалась о Софии Сарновской, одной из учениц двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, которая занимается в его академии «Ангелы Плющенко».

«Учитывая, сколько с ней работают индивидуально, на общих тренировках, только с ней одной… Очень плохо. Я бы сказала, бездарь. Это когда говорят «не в коня корм». И ничего с этим не сделать. Это генетическое Буратино», — написала Ирины Костылева на личной странице в социальных сетях.

В межсезонье случилось несколько инцидентов, сказанных с академией Плющенко. К примеру, в Сети появились видео, на которых мама фигуристки Ирина Костылева якобы устроила скандал в академии «Ангелы Плющенко», где тренируется дочь, из-за чего её забрала полиция.

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