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Бестемьянова — об опросе про лучшего фигуриста: спрашивали только у последнего поколения

Бестемьянова — об опросе про лучшего фигуриста: спрашивали только у последнего поколения
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Олимпийская чемпионка 1988 года Наталья Бестемьянова прокомментировала итоги опроса про лучшего фигуриста России. В нём победил двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко. Главный конкурент Евгения на протяжении спортивной карьеры Алексей Ягудин стал вторым. Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы РФ Ирина Роднина получила всего один балл и стала последней.

«На вкус и цвет товарищей нет. Спрашивали только у последнего поколения, а нас, как говорится, пенсионеров, вычеркнули? Надо всех опросить. Многих удивило, что Роднину назвали только один раз? Она самая титулованная спортсменка нашей страны. Но нашему молодому поколению всё равно – вот в чём трагедия. Такие фигуристы просто не вчера выступали, а десятилетия назад. Действующих спортсменов очень мало – это крошки по сравнению с тем огромным пластом людей, которые отдали свою жизнь фигурному катанию», – приводит слова Бестемьяновой Sport24.

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