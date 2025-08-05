Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Дима Билан пригласил фигуристку Евгению Медведеву на свой концерт. Она ответила

Дима Билан пригласил фигуристку Евгению Медведеву на свой концерт. Она ответила
Аудио-версия:
Комментарии

Известный российский певец Дима Билан пригласил двукратную чемпионку мира и Европы Евгению Медведеву на свой концерт. Ранее фигуристка рассказала, что песня Билана «Я твой номер один» является одной из её любимых.

Фото: Личный архив Медведевой

«Дорогая, приглашаю тебя на свой концерт в феврале в Москве, «Live Арена». 13, 14, 15 февраля – выбирай любую дату!» – написал Билан на личной странице в соцсети.

«Я выбираю 14 февраля, в День всех влюблённых!» – ответила на это Медведева.

Дима Билан довольно близок к фигурному катанию. Он является крёстным сына Евгения Плющенко и Яны Рудковской Александра (Гном Гномыча).

Ранее стало известно, что Медведева станет участницей шоу «Спящая красавица» Плющенко и Рудковской. В прошлом году Евгения сделала своё собственное шоу, посвящённое её 25-летию.

Материалы по теме
Рудковская — лучший продюсер российской фигурки? Договорилась почти со всеми звёздами
Рудковская — лучший продюсер российской фигурки? Договорилась почти со всеми звёздами
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android