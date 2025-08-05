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Дима Билан пригласил фигуристку Евгению Медведеву на свой концерт. Она ответила

Известный российский певец Дима Билан пригласил двукратную чемпионку мира и Европы Евгению Медведеву на свой концерт. Ранее фигуристка рассказала, что песня Билана «Я твой номер один» является одной из её любимых.

Фото: Личный архив Медведевой

«Дорогая, приглашаю тебя на свой концерт в феврале в Москве, «Live Арена». 13, 14, 15 февраля – выбирай любую дату!» – написал Билан на личной странице в соцсети.

«Я выбираю 14 февраля, в День всех влюблённых!» – ответила на это Медведева.

Дима Билан довольно близок к фигурному катанию. Он является крёстным сына Евгения Плющенко и Яны Рудковской Александра (Гном Гномыча).

Ранее стало известно, что Медведева станет участницей шоу «Спящая красавица» Плющенко и Рудковской. В прошлом году Евгения сделала своё собственное шоу, посвящённое её 25-летию.