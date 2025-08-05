Роднина: программы Плющенко мне вообще не нравились. Видела иные образцы мужского катания

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы РФ Ирина Роднина прокомментировала итоги опроса про лучшего фигуриста России. В нём победил двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко. Главный конкурент Евгения на протяжении спортивной карьеры Алексей Ягудин стал вторым. Сама Роднина получила всего один балл и стала последней.

«Кто для меня более великий — Плющенко или Ягудин? Я не очень понимаю слово «великий» в контексте спортсменов. Вот Пётр Первый — великий царь. Я признаю их заслуги как спортсменов, но мне, наверное, оба не очень нравились. Это моё личное восприятие. Я воспитывалась в другое время и видела другие образцы мужского катания.

Если говорить о Ягудине, всё совпало на его последней Олимпиаде — и возраст, и мастерство, и программа. Программы Плющенко мне вообще не нравились. При этом у него была очень сложная техника, но с почти всегда одинаковыми ошибками, особенно в приземлении. К сожалению, это частая история среди учеников Алексея Николаевича Мишина», — приводит слова Родниной Sport24.