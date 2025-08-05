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Анна Щербакова трогательно обратилась к погибшему комментатору Гришину

Анна Щербакова трогательно обратилась к погибшему комментатору Гришину
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Олимпийская чемпионка 2022 года Анна Щербакова прокомментировала новость о смерти спортивного комментатора Александра Гришина. О гибели Гришина стало известно сегодня, 5 августа. Появилась информация, что комментатор скончался в результате несчастного случая на железнодорожной платформе в сильный дождь, он перешёл дорогу в неправильном месте. Щербаковой удалось поработать с Гришиным в прошедшем сезоне-2024/2025.

Фото: Личный архив Щербаковой

«Голос и душа фигурного катания. Наставник, друг и очень хороший человек! Искренние соболезнования родным и близким», – написала Щербакова на личной странице в соцсетях.

Гришину было 47 лет, в последнее время он работал на Первом канале и комментировал главные турниры по фигурному катанию, включая Олимпийские игры.

С 2004 по 2015 год Гришин был комментатором на телеканале «Спорт», с 2015 по 2018 год — на «Матч ТВ». Работал на нескольких Олимпийских играх, матчах чемпионатов мира и Европы по футболу, чемпионатах мира и Европы по фигурному катанию. С 2018 года Гришин работал на Первом канале.

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