Стала известна дата похорон погибшего комментатора Александра Гришина

Стала известна дата похорон спортивного комментатора Александра Гришина. По сообщениям ТАСС, они состоятся в этот четверг, 7 августа.

Ранее стало известно, что Гришина сбила электричка, когда он проходил на станции Битца в час ночи. Он проходил в неположенном месте и не увидел проходящий мимо поезд из-за сильного дождя. Электричка зацепила комментатора. Тело Александра обнаружили гораздо позже, только в пять утра.

Гришину было 47 лет, в последнее время он работал на Первом канале и комментировал главные турниры по фигурному катанию, включая Олимпийские игры.

С 2004 по 2015 год Гришин был комментатором на телеканале «Спорт», с 2015 по 2018 год — на «Матч ТВ». Работал на нескольких Олимпийских играх, матчах чемпионатов мира и Европы по футболу, чемпионатах мира и Европы по фигурному катанию. С 2018 года Гришин работал на Первом канале.