Погиб спортивный комментатор Александр Гришин

Комментатор фигурного катания Александр Гришин скоропостижно скончался в возрасте 47 лет.

«Да, я подтверждаю, что он погиб. Больше ничего не могу сказать», — приводит слова супруги Гришина Анастасии «РИА Новости Спорт».

В последнее время Гришин работал на Первом канале и комментировал главные турниры по фигурному катанию, включая Олимпийские игры.

С 2004 по 2015 год Гришин был комментатором на телеканале «Спорт», с 2015 по 2018 год — на «Матч ТВ». Работал на нескольких Олимпийских играх, матчах чемпионатов мира и Европы по футболу, чемпионатах мира и Европы по фигурному катанию. С 2018 года Гришин работал на Первом канале.