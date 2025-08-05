Стали известны подробности гибели спортивного комментатора Гришина

Спортивный комментатор Александр Гришин погиб в результате несчастного случая на железнодорожной платформе.

«Погиб в результате несчастного случая на железнодорожной платформе в сильный дождь», — приводит ТАСС слова жены Гришина Анастасии.

Гришину было 47 лет, в последнее время он работал на Первом канале и комментировал главные турниры по фигурному катанию, включая Олимпийские игры.

С 2004 по 2015 год Гришин был комментатором на телеканале «Спорт», с 2015 по 2018 год — на «Матч ТВ». Работал на нескольких Олимпийских играх, матчах чемпионатов мира и Европы по футболу, чемпионатах мира и Европы по фигурному катанию. С 2018 года Гришин работал на Первом канале.