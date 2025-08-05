«Ужас и шок». Губерниев высказался о гибели комментатора Гришина

Журналист и комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал трагическую гибель комментатора Александра Гришина. Гришин погиб в результате несчастного случая на железнодорожной платформе.

«Ужас и шок. Один из лучших в профессии. Это потеря среди комментаторов, потеря большая. Человек не только обаятельный, но и знавший материал, с уважением относившийся к спортсменам. Он сконцентрировался на фигурном катании и уже становился незаменимым человеком.

Сообщество его принимало, мы с ним много работали вместе, в частности, комментировали прыжки в воду. Провели много времени в одной редакции и эфире. Это большая потеря. Он был очень профессиональным человеком. Ужасно обидно терять таких людей на взлёте. 47 лет — это рассвет. Я всем соболезную. Для меня это тоже большая утрата», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.