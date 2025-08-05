Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Ужас и шок». Губерниев высказался о гибели комментатора Гришина

«Ужас и шок». Губерниев высказался о гибели комментатора Гришина
Аудио-версия:
Комментарии

Журналист и комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал трагическую гибель комментатора Александра Гришина. Гришин погиб в результате несчастного случая на железнодорожной платформе.

«Ужас и шок. Один из лучших в профессии. Это потеря среди комментаторов, потеря большая. Человек не только обаятельный, но и знавший материал, с уважением относившийся к спортсменам. Он сконцентрировался на фигурном катании и уже становился незаменимым человеком.

Сообщество его принимало, мы с ним много работали вместе, в частности, комментировали прыжки в воду. Провели много времени в одной редакции и эфире. Это большая потеря. Он был очень профессиональным человеком. Ужасно обидно терять таких людей на взлёте. 47 лет — это рассвет. Я всем соболезную. Для меня это тоже большая утрата», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
Погиб спортивный комментатор Александр Гришин
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android