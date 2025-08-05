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«Александр, нам будет не хватать Вас». Бойкова — о гибели комментатора Гришина

«Александр, нам будет не хватать Вас». Бойкова — о гибели комментатора Гришина
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Чемпионка Европы в парном катании Александра Бойкова отреагировала на гибель спортивного комментатора Александра Гришина. О гибели Гришина стало известно сегодня, 5 августа. Его жена Анастасия сообщила ТАСС, что комментатор скончался в результате несчастного случая на железнодорожной платформе в сильный дождь.

«Честно говоря, не верится…. Безумно жаль такого светлого, позитивного и доброго Человека. Каждый раз на разминке соревнований я искала глазами комментаторскую позицию и улыбалась Вам, а Вы — мне в ответ. Александр, нам будет не хватать Вас», — написала Бойкова в телеграм-канале.

Гришину было 47 лет, в последнее время он работал на Первом канале и комментировал главные турниры по фигурному катанию, включая Олимпийские игры.

С 2004 по 2015 год Гришин был комментатором на телеканале «Спорт», с 2015 по 2018 год — на «Матч ТВ». Работал на нескольких Олимпийских играх, матчах чемпионатов мира и Европы по футболу, чемпионатах мира и Европы по фигурному катанию. С 2018 года Гришин работал на Первом канале.

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