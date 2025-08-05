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Татьяна Тарасова выразила соболезнования в связи с гибелью комментатора Александра Гришина

Татьяна Тарасова выразила соболезнования в связи с гибелью комментатора Александра Гришина
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о трагической гибели комментатора Александра Гришина, с котором несколько лет проработала на телевидении на соревнованиях по фигурному катанию.

«Соболезнования жене, маме. Я была счастлива с ним работать. Он был очень профессиональным человеком и очень любил своё дело. Он любил и знал фигурное катание», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Гришин скончался в результате несчастного случая на железнодорожной платформе в сильный дождь. Ему было 47 лет. В последнее время он работал на Первом канале и комментировал главные турниры по фигурному катанию, включая Олимпийские игры.

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