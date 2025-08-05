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ФФККР выразила соболезнования в связи с гибелью комментатора Александра Гришина

ФФККР выразила соболезнования в связи с гибелью комментатора Александра Гришина
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Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) выразила соболезнования в связи с трагической гибелью спортивного комментатора Александра Гришина. О гибели Гришина стало известно сегодня, 5 августа. Его жена Анастасия сообщила ТАСС, что комментатор скончался в результате несчастного случая на железнодорожной платформе в сильный дождь.

«Ушёл из жизни спортивный комментатор Александр Гришин. Журналист погиб в результате несчастного случая на железнодорожной платформе в сильный дождь. Александр Гришин долгое время комментировал фигурное катание, освещал практически все соревнования по этому виду спорта, работал на чемпионатах мира и Европы, Олимпийских играх. С 2018 года трудился на Первом канале. Александру Гришину было 47 лет.

Федерация фигурного катания на коньках России выражает соболезнования родным и близким Александра Гришина! Александр был замечательным человеком, профессионалом с большой буквы, прекрасно разбирался в фигурном катании, понимал спорт, его комментарии всегда отличались глубиной и тактичностью…

Для отечественного фигурного катания уход Александра Гришина — большая потеря! Светлая память о Саше Гришине — замечательном человеке и профессионале — будет жить в наших сердцах...» — говорится в заявлении пресс-службы ФФККР.

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