«Это был голос фигурного катания». Галлямов — о погибшем комментаторе Гришине

Чемпион мира в парном катании Александр Галлямов отреагировал на новость про гибель спортивного комментатора Александра Гришина. О гибели Гришина стало известно сегодня, 5 августа. Его жена Анастасия сообщила ТАСС, что комментатор скончался в результате несчастного случая на железнодорожной платформе в сильный дождь.

«Ужасная новость… Александр был замечательным знатоком нашего вида спорта, очень часто его оценки помогали более точно оценить тот или иной прокат. Это был голос фигурного катания, сдержанный, рассудительный, понятный, доступный… Александр, спасибо Вам за непередаваемые моменты. Покойтесь с миром…» — написал Галлямов в телеграм-канале.

Гришину было 47 лет, в последнее время он работал на Первом канале и комментировал главные турниры по фигурному катанию, включая Олимпийские игры.

С 2004 по 2015 год Гришин был комментатором на телеканале «Спорт», с 2015 по 2018 год — на «Матч ТВ». Работал на нескольких Олимпийских играх, матчах чемпионатов мира и Европы по футболу, чемпионатах мира и Европы по фигурному катанию. С 2018 года Гришин работал на Первом канале.