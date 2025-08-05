Первый канал выразил соболезнования в связи с гибелью комментатора Александра Гришина

Представитель дирекции общественных связей Первого канала Владимир Смирнов от лица телеканала выразил соболезнования в связи с гибелью комментатора Александра Гришина.

«Погиб наш коллега, журналист, спортивный комментатор Александр Гришин, голос которого знала вся страна, а особенно поклонники фигурного катания. Его жизнь оборвалась несправедливо внезапно, в результате несчастного случая. Совсем недавно ему исполнилось всего 47 лет.

Спорт был для Александра не работой, а призванием, любимым делом, которому он отдал большую часть жизнь. Он пришёл на российское телевидение в 2002 году, вёл репортажи с зимних и летних Олимпиад XXI века, работал на чемпионатах мира и Европы по футболу и фигурному катанию на протяжении десятка с лишним лет.

Много лет на Первом он комментировал фигурное катание в паре с заслуженным тренером Татьяной Тарасовой, их незабываемый дуэт стал визитной карточкой спортивных телетрансляций.

Первый канал, друзья и коллеги Александра Гришина безмерно скорбят по этой утрате. Самые искренние соболезнования его семье и родным», — написал Смирнов.