Траньков отреагировал на смерть комментатора Гришина, с которым работал во время эфиров

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков выразил соболезнования в связи с трагической гибелью комментатора Александра Гришина. О гибели Гришина стало известно сегодня, 5 августа. Его жена Анастасия сообщила ТАСС, что комментатор скончался в результате несчастного случая на железнодорожной платформе в сильный дождь.

«Саша, мне сложно представить эфир без твоих комментариев. Ты был Голосом Фигурного катания, сложного технического вида спорта, который ты так любил и в котором блестяще разбирался. Мне сложно представить работу без наших шуток внутри эфира, без твоих советов и наших совместных «косяков». Друг, коллега, учитель. Спасибо тебе большое за всё. Я очень буду скучать…

Жизнь, такая хрупкая штука… берегите себя! Мои соболезнования Анастасии, супруге Саши, сыночку и всем близким», — написал Траньков в телеграм-канале.

Гришину было 47 лет, в последнее время он работал на Первом канале и комментировал главные турниры по фигурному катанию, включая Олимпийские игры.

С 2004 по 2015 год Гришин был комментатором на телеканале «Спорт», с 2015 по 2018 год — на «Матч ТВ». Работал на нескольких Олимпийских играх, матчах чемпионатов мира и Европы по футболу, чемпионатах мира и Европы по фигурному катанию. С 2018 года Гришин работал на Первом канале.