Доследственная проверка проводится по факту гибели спортивного комментатора Гришина

Доследственная проверка проводится по факту гибели известного спортивного комментатора Александра Гришина. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Западного МСУТ СК РФ.

«Западным межрегиональным следственным управлением на транспорте Следственного комитета России проводится доследственная проверка по факту смертельного травмирования Гришина А.В», – заявили в ведомстве.

Гришину было 47 лет, в последнее время он работал на Первом канале и комментировал главные турниры по фигурному катанию, включая Олимпийские игры.

С 2004 по 2015 год Гришин был комментатором на телеканале «Спорт», с 2015 по 2018 год — на «Матч ТВ». Работал на нескольких Олимпийских играх, матчах чемпионатов мира и Европы по футболу, чемпионатах мира и Европы по фигурному катанию. С 2018 года Гришин работал на Первом канале.