Гришина сбила электричка на станции Битца в час ночи. Его тело нашли только в пять утра

Появились новые подробности гибели спортивного комментатора Александра Гришина. Сообщается, что его сбила электричка, когда он проходил на станции Битца в час ночи. Гришин не увидел мимо проходящий поезд из-за сильного дождя. Электричка зацепила комментатора. Тело Александра обнаружили гораздо позже, только в пять утра. Об этом сообщает Mash.

Гришину было 47 лет, в последнее время он работал на Первом канале и комментировал главные турниры по фигурному катанию, включая Олимпийские игры.

С 2004 по 2015 год Гришин был комментатором на телеканале «Спорт», с 2015 по 2018 год — на «Матч ТВ». Работал на нескольких Олимпийских играх, матчах чемпионатов мира и Европы по футболу, чемпионатах мира и Европы по фигурному катанию. С 2018 года Гришин работал на Первом канале.