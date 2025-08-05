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Жена комментатора Александра Гришина опубликовала пост после его гибели

Жена комментатора Александра Гришина опубликовала пост после его гибели
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Анастасия Гришина, супруга спортивного комментатора Александра Гришина, после его гибели опубликовала пост на его странице в социальной сети. О гибели Гришина стало известно сегодня, 5 августа.

«Саши не стало… я (его супруга Анастасия) не знаю, что писать. Его нет, и эта самая большая боль в нашей жизни и худший день…. Саша погиб в результате несчастного случая, который просто поделил нашу жизнь на «счастье» и «выживать с болью и благодарностью Саше за нашу с ним жизнь, за и ради нашего ребенка».

Я очень прошу СМИ не трогать нас и семью. Прошу проявить уважение к памяти Александра. Это лучший человек, который был и будет в моей жизни.

Бесконечно люблю тебя! И мы обязательно с тобой будем вместе, но уже на небесах, родной мой», — написала Гришина.

Гришину было 47 лет, в последнее время он работал на Первом канале и комментировал главные турниры по фигурному катанию, включая Олимпийские игры.

С 2004 по 2015 год Гришин был комментатором на телеканале «Спорт», с 2015 по 2018 год — на «Матч ТВ». Работал на нескольких Олимпийских играх, матчах чемпионатов мира и Европы по футболу, чемпионатах мира и Европы по фигурному катанию. С 2018 года Гришин работал на Первом канале.

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