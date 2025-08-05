Федерация фигурного катания России окажет помощь семье погибшего Александра Гришина

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган сообщил, что организация окажет финансовую помощь семье погибшего спортивного комментатора Александра Гришина.

«Вся федерация в шоке от этой новости. Александр всегда был нашим близким другом. Он был человеком, который глубоко разбирался в фигурном катании. Всегда был очень позитивным ко всем фигуристам, которые катались. Навсегда он останется в нашей памяти. Попытаемся его семье помочь, чем сможем. К сожалению, уходят лучшие люди», — приводит слова Когана «Матч ТВ».

Гришину было 47 лет, в последнее время он работал на Первом канале и комментировал главные турниры по фигурному катанию, включая Олимпийские игры.