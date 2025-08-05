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Федерация фигурного катания России окажет помощь семье погибшего Александра Гришина

Федерация фигурного катания России окажет помощь семье погибшего Александра Гришина
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Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган сообщил, что организация окажет финансовую помощь семье погибшего спортивного комментатора Александра Гришина.

«Вся федерация в шоке от этой новости. Александр всегда был нашим близким другом. Он был человеком, который глубоко разбирался в фигурном катании. Всегда был очень позитивным ко всем фигуристам, которые катались. Навсегда он останется в нашей памяти. Попытаемся его семье помочь, чем сможем. К сожалению, уходят лучшие люди», — приводит слова Когана «Матч ТВ».

Гришину было 47 лет, в последнее время он работал на Первом канале и комментировал главные турниры по фигурному катанию, включая Олимпийские игры.

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