«Какой кошмар… не могу в это поверить». Синицина — о трагической гибели Гришина

Двукратный призёр Олимпийских игр в танцах на льду Виктория Синицина отреагировала на новость о гибели спортивного комментатора Александра Гришина, о гибели которого стало известно сегодня, 5 августа.

«Какой кошмар… не могу в это поверить. Голос Первого канала, голос, который был с нами на протяжении многих лет, человек с добрейшей душой, который всегда искренне переживал и болел! Всегда был с нами. Как же несправедлив бывает этот мир. Со слезами на глазах пишу. Мирного неба», — написала Синицина в телеграм-канале.

Гришину было 47 лет, в последнее время он работал на Первом канале и комментировал главные турниры по фигурному катанию, включая Олимпийские игры.

С 2004 по 2015 год Гришин был комментатором на телеканале «Спорт», с 2015 по 2018 год — на «Матч ТВ». Работал на нескольких Олимпийских играх, матчах чемпионатов мира и Европы по футболу, чемпионатах мира и Европы по фигурному катанию. С 2018 года Гришин работал на Первом канале.