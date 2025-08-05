Прокуратура: причиной смерти Гришина стал его переход в неположенном месте на станции

Причиной смерти известного спортивного комментатора Александра Гришина, по предварительным данным, стал его переход в неположенном месте на железнодорожной станции Битца в Московской области в час ночи.

«Прокуратурой проводится проверка по факту травмирования мужчины на железной дороге в Подольске. По предварительной информации, ночью 5 августа 2025 года на 26 км 5 пк 1 пути ст. Битца электропоездом 6435 Волоколамск – Серпухов смертельно травмирован мужчина, который переходил железную дорогу в неположенном месте. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются. Московско-Курская транспортная прокуратура организовала проверку по данному факту. По результатам проверки и при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», – сообщается на сайте Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Гришину было 47 лет, в последнее время он работал на Первом канале и комментировал главные турниры по фигурному катанию, включая Олимпийские игры.

С 2004 по 2015 год Гришин был комментатором на телеканале «Спорт», с 2015 по 2018 год — на «Матч ТВ». Работал на нескольких Олимпийских играх, матчах чемпионатов мира и Европы по футболу, чемпионатах мира и Европы по фигурному катанию. С 2018 года Гришин работал на Первом канале.