Комментатор Гришин находился в состоянии опьянения, когда его сбила электричка

Спортивный комментатор Александр Гришин находился в состоянии алкогольного опьянения в момент, когда его сбила электричка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ранее стало известно, что Гришина сбила электричка, когда он проходил на станции Битца в час ночи. Он проходил в неположенном месте и не увидел проходящий мимо поезд из-за сильного дождя. Электричка зацепила комментатора. Тело Александра обнаружили гораздо позже, только в пять утра.

Гришину было 47 лет, в последнее время он работал на Первом канале и комментировал главные турниры по фигурному катанию, включая Олимпийские игры.