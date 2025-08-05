Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Комментатор Гришин находился в состоянии опьянения, когда его сбила электричка

Комментатор Гришин находился в состоянии опьянения, когда его сбила электричка
Комментарии

Спортивный комментатор Александр Гришин находился в состоянии алкогольного опьянения в момент, когда его сбила электричка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ранее стало известно, что Гришина сбила электричка, когда он проходил на станции Битца в час ночи. Он проходил в неположенном месте и не увидел проходящий мимо поезд из-за сильного дождя. Электричка зацепила комментатора. Тело Александра обнаружили гораздо позже, только в пять утра.

Гришину было 47 лет, в последнее время он работал на Первом канале и комментировал главные турниры по фигурному катанию, включая Олимпийские игры.

Материалы по теме
«Уходят лучшие люди». Погиб голос российского фигурного катания Александр Гришин
«Уходят лучшие люди». Погиб голос российского фигурного катания Александр Гришин
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android