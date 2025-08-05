«Самый тёмный день за последние годы в фигурном катании». Худайбердиева — о смерти Гришина

Российская фигуристка Елизавета Худайбердиева высказалась о смерти спортивного комментатора Александра Гришина.

«Сашу любит каждый фигурист, каждый тренер и болельщик. Самый тёплый, добрый, потрясающий, непредвзятый, золотой голос фигурного катания и восьми Олимпиад. Сегодня самый тёмный день за последние годы в фигурном катании, сегодня каждый потерял частичку души, каждый спортсмен потерял своего друга. Мы тебя любим. Покойся с Миром, дорогой наш Друг», — написала Худайбердиева в социальных сетях.

О гибели Гришина стало известно сегодня, 5 августа. Комментатор скончался в результате несчастного случая на железнодорожной платформе в сильный дождь, он перешёл дорогу в неположенном месте.