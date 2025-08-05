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Машинист электрички, сбившей Гришина, пытался избежать наезда

Машинист электрички, сбившей Гришина, пытался избежать наезда
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Машинист электрички, сбившей комментатора Александра Гришина, пытался избежать наезда. Он применил экстренное торможение при попытке предотвращения наезда на человека. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

«По данным «МК», трагедия произошла в 1:04. Именно тогда машинист электропоезда сообщил о применении экстренного торможения при попытке предотвращения наезда на человека. Однако затем передал, что избежать трагедии не удалось. Поезд зацепил несчастного головным вагоном и при торможении протащил несколько метров. Через четыре минуты после случившегося пострадавший мужчина скончался. При нем нашли документы на имя Александра Гришина», — говорится в сообщении.

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