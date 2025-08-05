Машинист электрички, сбившей Гришина, пытался избежать наезда

Машинист электрички, сбившей комментатора Александра Гришина, пытался избежать наезда. Он применил экстренное торможение при попытке предотвращения наезда на человека. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

«По данным «МК», трагедия произошла в 1:04. Именно тогда машинист электропоезда сообщил о применении экстренного торможения при попытке предотвращения наезда на человека. Однако затем передал, что избежать трагедии не удалось. Поезд зацепил несчастного головным вагоном и при торможении протащил несколько метров. Через четыре минуты после случившегося пострадавший мужчина скончался. При нем нашли документы на имя Александра Гришина», — говорится в сообщении.