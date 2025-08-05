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Аделия Петросян выразила соболезнования семье погибшего комментатора Александра Гришина

Аделия Петросян выразила соболезнования семье погибшего комментатора Александра Гришина
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Двукратная чемпионка России в женском одиночном катании Аделия Петросян выразила соболезнования семье погибшего комментатора Александра Гришина.

«Не хочется верить. Спасибо за доброту, которую вы нам дарили, за вашу деликатность и поддержку. Очень скорбим! Сил вашей семье», — написала Петросян в социальных сетях.

О гибели Гришина стало известно сегодня, 5 августа. Комментатор скончался в результате несчастного случая на железнодорожной платформе в сильный дождь, он перешёл дорогу в неположенном месте. Александру было 47 лет, в последнее время он работал на Первом канале и комментировал главные турниры по фигурному катанию, включая Олимпийские игры.

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