Двукратная чемпионка России в женском одиночном катании Аделия Петросян выразила соболезнования семье погибшего комментатора Александра Гришина.

«Не хочется верить. Спасибо за доброту, которую вы нам дарили, за вашу деликатность и поддержку. Очень скорбим! Сил вашей семье», — написала Петросян в социальных сетях.

О гибели Гришина стало известно сегодня, 5 августа. Комментатор скончался в результате несчастного случая на железнодорожной платформе в сильный дождь, он перешёл дорогу в неположенном месте. Александру было 47 лет, в последнее время он работал на Первом канале и комментировал главные турниры по фигурному катанию, включая Олимпийские игры.