Гайнутдинов — об отношениях с Медведевой: понял, чувства в танце и в реальности совпадают

Танцор Ильдар Гайнутдинов поделился историей, как зарождались его отношения с двукратной чемпионкой мира и Европы Евгенией Медведевой.

«На проекте «Звёздные танцы» нас с Женей поставили парой. Я, кстати, очень долго не соглашался участвовать, пока мне не скажут, кто партнёрша. Да, по правилам шоу это должен быть некий сюрприз, но я стремился узнать. Но когда сказали, что партнёрша — Женя, стало интересно: она не просто талантливая, а выдающаяся спортсменка. Мне показалось, получится необычное пересечение. И вот «Звёздные танцы» нас соединили.

Были очень пикантные постановки, в которых нужно любовь показывать, самые разные оттенки страсти… Я в танце всегда стараюсь быть искренним и возбуждаю в себе эмоции, которые нужно передать. С Женей всё было очень ярко. И в какой-то момент, когда мы танцевали номер с платками, я понял, что мои чувства в танце и в реальности совпадают. Я ощутил, что между мной и Женей существует особенная «химия» и вибрация, и это не просто танец. У нас есть совместные фотографии, которые мы подписали «Сквозь танец — в жизнь» — именно так развивались наши отношения: через танец, через движение, через тело, из номера в номер. Мы переживали, мы очень старались. И происходило много живого между нами. Мы сроднились с Женей эмоционально и духовно.

Когда заканчивается проект и отсняли финал, тут думаешь: «А что дальше?» Уходит человек, и вместе с ним — всё, что накопилось между вами. Наверное, это всегда сложно. Но тут я ощутил настоящую пустоту, и это чувство не уходило, а только усиливалось. Тогда мы с Женей решили общаться дальше. Поняли, что не хотим друг друга отпускать, что это не просто какая-то эмоция, когда ты привязываешься к человеку, а большое чувство, которое надо сберечь», — приводит слова Гайнутдинова «7 days».